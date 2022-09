Les 165 nouveaux députés élus à l’issue des élections législatives du 31 juillet 2022 vont être installés lundi 12 septembre dans leurs fonctions. Ce sera également l’occasion d’élire le nouveau président de l’Assemblée nationale et les membres du Bureau de l’Hémicycle. Un moment important pour la République et les Sénégalais, qui pour la première fois de leur histoire vont avoir droit à une composition équilibrée de cette chambre qui exerce le pouvoir législatif.

En effet, la coalition au pouvoir a perdu la majorité absolue à l’issue du scrutin et a dû recourir à tractations intenses pour obtenir le vote de principe du député Pape Diop de la coalition Bokk Gi-Gis, qui est passé grâce à la loi du plus fort reste. Et même avec ce total de 83 sièges, Benno Bokk Yakaar n’est sûr de rien quant à l’issue des votes qui vont se dérouler au courant des futures sessions dont celle de lundi prochain.

Jour de pêche pour les banques et sociétés immobilières

Mais il n’y a pas que des enjeux politiques dans l’installation d’une Législature. Il y a des opportunités financières à saisir. Surtout pour les banques et autres entreprises immobilières. C’est l’occasion pour eux de courtiser un maximum d’élus pour leur signer des contrats. En effet, en cinq ans de mandat, les indemnités cumulés d’un député simple (qui n’est pas président ou vice-président de groupe, qui ne fait pas partie du Bureau ni d’aucune commission) sont estimées à au moins 78 millions FCFA. Un beau pactole qui fait saliver les banques qui vont certainement jouer à qui aura le plus grand nombre de députés accrochés pour domicilier leurs salaires et tirer profit des taux sur les prêts qu’ils vont contracter.

En 2017, nous souffle le journaliste Pape Ousmane Badiane de Ouest TV, lors de la 13e Législature, une salle avait été spécialement aménagée à l’Assemblée nationale pour une dizaine de ces institutions financières afin qu’elles puissent « discuter tranquillement avec les députés ».

C’est également une grosse opportunité pour les sociétés immobilières. C’est dernières auront une occasion en or de décrocher des clients solvables et vendre leurs terrains et autres demeures en mode location-vente.

A noter que le Président de l’Assemblée nationale et ses vice-présidents, les Présidents de groupes parlementaires, leurs vice-présidents, les membres du Bureau et des Commissions seront les plus gros poissons à pêcher pour les banques et entreprises qui s’activent dans l’immobilier. L’article 102 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, « Les indemnités de représentation des membres du Bureau de l’Assemblée nationale, des présidents et vice-présidents des groupes parlementaires, des présidents de commissions énumérées à l’article 24 de la présente loi, et du rapporteur général de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, sont fixées par référence aux frais de représentation des membres du Gouvernement. Les membres du Bureau bénéficient des mêmes avantages en nature que les ministres« . En d’autres termes, tout ce beau monde bénéficie d’un traitement salariale et indemnitaire au rang de ministre de la République. Les indemnités du président de l’Assemblée nationale sont fixées par décret par le président de la République.

Partager :Article Twitter

Facebook