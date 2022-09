L1 : l’OM enchaîne contre Lille et recolle au PSG

Toujours à la lutte pour coller en tête de la Ligue 1 avec le PSG, vainqueur de Brest plus tôt dans la journée (1-0), l’Olympique de Marseille recevait une séduisante équipe lilloise désireuse d’enchaîner et de se rapprocher du classement. Avec un trio d’attaque Harit-Sanchez-Under et Payet, ainsi que Tavares, sur le banc, Tudor et ses hommes débutaient mal cette rencontre. Servi par Bamba, Ounas trouvait le poteau gauche de Lopez, mais Ismaily suivait bien et ouvrait le score (1-0, 12e). Mais après avoir encaissé le premier but, les Marseillais semblaient libérés et ont rapidement recollé au score grâce à une belle reprise de Sanchez, dans la surface (1-1, 26e).

Mieux après l’égalisation, les Phocéens se frottait ensuite aux interventions de Chevalier, pour sa première titularisation dans les cages nordistes. D’abord décisif devant Ünder (46e et 51e), le portier des Dogues réalisait une belle claquette pour empêcher Harit de donner l’avantage aux Olympiens (52e). Mais le retour des vestiaires faisait beaucoup de mal aux Lillois, incapables de sortir le ballon et de garder la possession. Et c’est finalement sur un coup-franc dévié par Kolašinac que Gigot pouvait reprendre – à quelques millimètres d’une position de hors-jeu – et délivrer le Vélodrome. Sonné après ce but, les Dogues n’ont pu renverser la tendance et replongent provisoirement à la 6e place, avant de recevoir le Téfécé. Sur un nuage, l’OM reste deuxième, à égalité de points avec le leader parisien, avant de recevoir l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions.

