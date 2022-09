Réuni en Bureau exécutif national extraordinaire vendredi, le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) élargi aux secrétaires généraux de zones et de sections, au COMES et à l’Association des internes et anciens internes du Sénégal, a décidé de mettre un terme à sa grève déclenchée après l’éclatement du drame de Kédougou et l’arrestation du personnel qui avait effectué l’opération de Doura Diallo en salle d’accouchement.

« Aujourd’hui encore, la demande d’une justice rapide et équitable pour nos camarades de Kédougou reste une exigence du SAMES.

Cependant, compte tenu des besoins de la couverture sanitaire du Magal de Touba et sensible à l’appel du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le SAMES suspend son mot d’ordre de grève », lit-on dans le communiqué du BEN du Sames.

Qui ajoute qu’il compte « adopter une démarche pédagogique à l’endroit du garde des sceaux et des magistrats pour une meilleure compréhension de notre art et la particularité de l’exercice de la médecine au Sénégal ».

Le SAMES dit toutefois rester vigilant quant à la suite des événements.

Partager :Article Twitter

Facebook