Les députés de BBY en séminaire à Saly

Le Groupe des députés nouvellement élus de la coalition Benno Bokk Yaakaar organise, à l’intention de ses membres, un séminaire de formation du 10 au 11 septembre 2022, à Saly, informe un communiqué parvenu à Pressafrik.

Selon le député Abdou Mbow, signataire du document, ce séminaire constitue une étape importante dans le processus de construction d’un bloc solidaire, solide et uni dans la promotion d’une Assemblée nationale forte.

Également, poursuit-il, ce sera l’occasion pour les députés d’être préparés à accomplir leur exaltante mission dans la marche de notre Nation vers son destin de progrès. Le séminaire sera articulé autour des axes de réflexion suivants : l’environnement institutionnel de la République du Sénégal, les rapports entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif, le rôle, les missions et la responsabilité du député au regard de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale; le fonctionnement et l’organisation de l’Assemblée nationale, le Budget et le contrôle budgétaire.

