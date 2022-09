L’hommage de la défunte reine d’Angleterre inquiète les clubs de Premier League, le nouveau coach de Chelsea veut recruter un espoir en défense, Manchester United en a ras-le-bol de Cristiano Ronaldo, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La Premier League absente ce week-end



En Angleterre, les tabloïds n’ont pas trop envie d’écrire sur le football. Surtout qu’il n’y aura pas de matches de Premier League ce week-end. Suite au décès de la Reine Elizabeth II, la Premier League a décidé de reporter la 7e journée de championnat. «Le football se tait» titre le Daily Express. Pour le journal, les instances voulaient éviter de provoquer une réaction violente des anti-monarchistes pendant les minutes de silence. Pourtant, les rencontres de rugby, de cricket et les compétitions de golf sont maintenues en signe de respect pour la reine. Cette situation inquiète tout de même fortement les clubs du pays comme on peut le lire dans plusieurs quotidiens comme le Daily Star, ou le Daily Mirror. Le calendrier anglais est déjà surchargé, ça va être très compliqué de trouver une date pour reporter ces matches. D’après The Daily Telegraph, les organisateurs vont essayer de faire jouer le maximum de matches aux équipes la semaine prochaine.

Une pépite croate à Chelsea l’été prochain



Toujours en Premier League, en lisant le Daily Express ce samedi on apprend que Graham Potter, nouveau coach de Chelsea, a déjà demandé une recrue à sa direction. Le tacticien anglais exige que les Blues recrutent Josko Gvardiol au prochain mercato. C’est sa priorité absolue. Cet été, le club londonien a déjà tenté de le recruter mais Leipzig avait complètement refroidi la piste en réclamant des sommes folles. Mais pour le journal anglais, cette fois, Chelsea va sûrement réussir à mettre la main sur le Croate de 20 ans.

Cristiano Ronaldo de plus en plus contesté



C’est devenu un sujet incontournable de la presse anglaise : l’avenir de Cristiano Ronaldo. Le mercato est bouclé, il est destiné à rester avec Manchester United, au moins jusqu’en janvier prochain. Ce matin, The Manchester Evening News critique le portugais pour ses dernières prestations. Et selon le journaliste du canard local, le quintuple ballon d’or ne fait plus peur aux défenses du monde. Peut-être l’une des raisons qui a poussé le directeur sportif du Napoli à ne pas le recruter. Comme on l’apprend dans le Daily Mirror, le club italien n’a jamais été sérieusement intéressé par sa signature. Surtout, le salaire qu’il aurait demandé aurait été trop élevé pour Naples.

