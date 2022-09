Touba : Sonko a-t-il réellement zappé Cheikh Bass Abdou Khadre ?

Une délégation des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) était ce vendredi à Touba. Ousmane Sonko et ses camarades ont été reçus après la prière du vendredi par le khalife général des mourides. Mais le bosse de Pastef a quitté la délégation de Yewwi dès après leur entretien avec le Khalife Général des Mourides.

Autrement dit, le leader de Pastef n’a pas été rencontrer, le porte-parole Cheikh Bass Abdou Khadre à l’instar de ses camarades Khalifa Sall, Aïda Mbodj, Déthié Fall, Ahmed Aïdara, Cheikh Tidiane Dièye et Cheikh Tidiane Youm.

Depuis, les rumeurs vont bon train. Pour certains cette absence est faite à dessein, car Sonko n’aurait pas voulu rencontrer Cheikh Bass Abdou Khadr et on ne sait pour quelle raison. Mais pour d’autres, le leader politique avait des exigences qui l’attendaient à Dakar, et il aurait demandé à rentrer, après la rencontre avec le Khalif Général. Jusqu’ici, ni lui, ni son entourage ne s’est encore prononcé sur la question.

