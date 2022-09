Ancien membre du Parti démocratique sénégalais (PDS) membre fondateur de « And Suxali », un mouvement qui a rallié le pouvoir à la suite du dialogue politique, Babacar Gaye, a jugé « médiocre »son comportement avec le président Macky Sall, lors de l’émission Grand Jury de la RFM ce dimanche.

« Nous sommes avec le président Macky Sall, à la suite du dialogue national qui avait été convoqué et auquel nous avons participé en tant que représentant d’une partie de l’opposition avec d’autres opposants. Les résultats de ce dialogue nous ont poussés à accepter la main tendue du président qui a demandé à notre parti d’intégrer le gouvernement en la personne du président Oumar Sarr ( actuel ministre des Mines)», a rappelé M. Gaye.

Et depuis, poursuit-il, ils ont posé des actes qui vont dans le sens de conforter Benno Bokk Yakaar. Même si leur parti n’a pas formellement décidé d’intégrer BBY. Faisant le bilan de ce compagnonage, Babacar Gaye est à mesure de se poser beaucoup de questions. « (…) Je pense que le parti des Libéraux démocrates a souffert de cette collaboration pour n’avoir eu que Oumar Sarr comme candidat dans une commune. Et pour n’avoir eu même pas un suppléant lors des élections législatives. Aucun investi. Si donc on doit en tirer un bilan politique, j’estime que c’est un peu médiocre».

