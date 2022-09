Catalogne: la traditionnelle Diada, fête des indépendantistes, célébrée dans la division

Ce dimanche, comme chaque 11 septembre, les indépendantistes catalans fêtent leur journée « nationale » et défilent dans les rues de Barcelone. Mais cette année les tensions internes au camp sécessionniste séparent pour la première fois deux courants qui semblent irréconciliables

Les célébrations de la Diada, le jour de la Catalogne -traditionnelle manifestation indépendantiste- ont commencé ce matin, sous un ciel de plomb, par le dépôt de la gerbe au pied de la statue de Rafael Casanova. Pas la foule des grands jours, c’est aussi que, pour la première fois depuis 2016, le président catalan a annoncé qu’il n’assisterait pas à la Diada dimanche après-midi.

Pere Aragonès, issu de la gauche indépendantiste Esquerra Republicana (ERC), reproche aux organisateurs de le prendre pour cible depuis son début de mandat l’an dernier, rapporte notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel. « Au lieu d’être contre leurs compagnons de route, ils devraient plutôt mettre la pression sur les institutions espagnoles qui refusent encore le droit à l’autodétermination de la Catalogne », a-t-il déclaré. L’an dernier, il avait été la cible de sifflets d’une partie des manifestants. Les membres du gouvernement régional issus de son parti ERC ont eux aussi déclaré forfait à la différence de ceux de Junts per Catalunya (JxC, Ensemble pour la Catalogne), partenaire de ERC au sein de la coalition indépendantiste, mais qui défend une ligne dure vis-à-vis de Madrid.

Misant sur la négociation avec Madrid plutôt que la voie unilatérale pour obtenir un référendum, le leader catalan et son mouvement s’attirent les foudres des plus radicaux de son camp qui jugent inutiles ces tractations avec l’État central. « On veut mettre la pression sur les partis catalans pour qu’ils comprennent que ce projet d’indépendance doit être réel et il ne peut pas être une chimère ou un rêve non atteignable », nous explique Dolors Feliu, présidente de l’ANC, association organisatrice du rassemblement.

En plus de cette manifestation, plusieurs autres événements festifs sont organisés ce dimanche pour essayer de prouver que, malgré la division, le camp indépendantiste reste mobilisé. La participation à cette journée donnera une indication sur le rapport de forces au sein du mouvement indépendantiste.

Partager :Article Twitter

Facebook