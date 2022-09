Choix du candidat à la présidence de l’Assemblée nationale : Yewwi -Wallu en réunion ce dimanche

L’inter coalition Yewwi-Wallu organiserm une rencontre ce dimanche dans la matinée à Fun City (sur la Vdn). Selon nos informations, la rencontre se tiendra en présence de tous les leaders de la coalition pour aussi déterminer les contours liés aux choix qui ont été déclinés.

Plusieurs noms ont été avancés dans les deux coalitions alliées : Mamadou Lamine Thiam de la coalition Wallu Sénégal proposé par le Secrétaire général national du parti démocratique sénégalais, Barthélémy Dias, de Taxawu et membre de la coalition Yewwi Askan Wi, et même, Ahmed Aidara qui a lui-même, annoncé sa candidature. Mais dans le cadre de la charte de l’inter coalition, il faudra statuer sur ces différentes propositions et voir le profil à soutenir lundi prochain.

Pendant ce temps, les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar, au pouvoir sont en séminaire à Saly, à Mbour. L’objectif selon eux, c’est de préparer la session inaugurale de l’assemblée nationale, prévue ce lundi et particulièrement, cette journée importante relative à l’installation des élus et le choix du président de la 14e législature.

