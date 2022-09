Les U20 du Sénégal remportent le tournoi Ufoaa en battant la Gambie (1-0)

20220911 222424

L’équipe Nationale U20 du Sénégal a remporté le Tournoi UFOA/A ce dimanche en battant la Gambie en finale (1-0). Malick Daf et ses protégés concluent de la plus belle manière un très bon parcours dans cette compétition qui s’est déroulée en terre mauritanienne. L’unique but de la rencontre a été inscrit par le capitaine des « Lionceaux », Samba Diallo.

Pour rappel, les U20 du Sénégal ont décroché leur ticket pour la prochaine CAN de leur catégorie qui va se dérouler en Egypte en 2023, quand ils ont accédé en finale en battant la Mauritanie.

