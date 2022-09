Liga : le Real Madrid enchaîne face à Majorque (4-1)

Pour la 5eme journée de Liga, le Real Madrid recevait Majorque sur la pelouse abîmée du Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti devait faire encore une fois sans Karim Benzema blessé pour mener son attaque. Le technicien italien, comme il l’avait annoncé en conférence de presse, faisait confiance à Eder Hazard pour le remplacer. Le Belge était utilisé en tant que faux numéro 9 avec Vinicius et Rodrygo autour de lui. Côté Majorque, du classique avec une défense à 5 pour tenter de fermer les espaces.

Dès le début de match, le Real Madrid posait le pied sur le ballon et dominait les débats. Mais sans Benzema, et avec un Eden Hazard pas vraiment à l’aise dans ce rôle d’attaquant axial, les Madrilènes manquaient d’idées pour réellement perturber la défense solide et bien en place de Majorque. Alors les hommes de Carlo Ancelotti décidaient de tenter de loin pour faire ressortir le bloc adverse. Les visiteurs, de leur côté, procédaient en contre et finissaient même par ouvrir le score contre le cours du jeu. Sur un coup-franc bien tiré, c’est Muriqi qui venait placer sa tête au second poteau (35e).Vinicius Jr en sauveur.

Le Real Madrid, en difficulté pour accélérer dans les derniers mètres, ne parvenait pas à revenir. Et il fallait donc s’en remettre au talent du couteau suisse Federico Valverde. Le milieu de 22 ans égalisait après un rush solitaire de 75 mètres. Parti de son camp, il remontait tout le terrain et finissait d’une frappe magnifique sous la barre (45e+5). Au retour des vestiaires, les Merengues tentaient évidemment de prendre l’avantage. Et quand il n’y a pas KB9, le Real a la chance de pouvoir compter sur Vinicius. Après un fabuleux travail de Rodrygo, Vinicius mystifiait son défenseur avant d’ajuster d’un subtil lob le gardien adverse (2-1, 73e).

De quoi permettre à son équipe de tranquillement gérer la fin de match surtout quand Carlo Ancelotti décidait de faire rentrer Modric et Camavinga pour renforcer son milieu de terrain. En fin de rencontre, c’est l’autre Brésilien, Rodrygo cette fois-ci qui s’offrait un magnifique but. L’attaquant de 21 ans se jouait de toute la défense avant de finir d’une belle frappe (3-1, 90e). Antonio Rudiger y allait même de son but dans le bout du temps additionnel d’un but qui pourrait être entaché d’une position de hors-jeu (4-1, 90e+3). Avec ce succès, le cinquième en autant de match, le Real Madrid reprend la tête du Championnat. Mais la tête est déjà au match de Ligue des champions dans trois jours face à Leipzig. De son côté, Majorque, qui aura joué avec ses armes, tombe pour la deuxième fois de la saison et pointe désormais à la 13eme place.

