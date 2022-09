Signatures de contrats, protocoles et conventions : De la nécessité d’une équipe pluridisciplinaire pour étudier les textes (Mamadou Kassé)

Dans une récente sortie, le Président Macky Sall a fustigé l’attitude de ceux qui signent des contrats, protocoles et conventions engageant l’Etat dans des contrats aux conséquences désastreuses pour le pays. Il a ainsi invité les uns et les autres à être plus regardants sur les actes qu’ils posent en faisant appel aux juristes qui maîtrisent mieux les subtilités des textes et comprennent les intérêts stratégiques pour le Sénégal et pour les populations.

La presse a certes largement fait écho de cette sortie du Chef de l’Etat, cependant elle n’a pas assez exploité l’occasion qui lui a été ainsi offerte pour prolonger et approfondir le débat sur un sujet d’intérêt national aussi sensible et vital pour le Sénégal. A mon humble avis, c’est moins d’avoir compris l’importance de ce message que d’avoir eu le temps et l’espace nécessaires pour ouvrir de larges débats sur la question. Il y a quelques semaines, le même Macky Sall s’était érigé en défenseur de l’augmentation des droits de tirage spéciaux et d’une meilleure prise en compte de l’Afrique dans l’économie mondiale. Là encore, une bonne partie de la presse nationale et africaine, tout en saluant cette prise de position, n’a pas jugé nécessaire de pousser la réflexion autour de cette question tout aussi essentielle pour le continent.

A force d’attendre les réactions d’une presse alerte et avertie des questions à enjeux multiples et à bout de patience, je n’ai donc pu résister à la tentation de réagir en soumettant mon ressenti à l’opinion publique afin que les vrais débats soient enfin posés. Par sa sortie devant les acteurs du pétrole et du gaz, secteurs miniers d’une importance capitale pour l’avenir du pays, Macky Sall a donné un avertissement ferme à ceux qui se livrent à de telles pratiques préjudiciables aux intérêts du pays. Sans doute sont-ils nombreux à s’adonner à de tels actes au point de susciter l’ire du Chef de l’Etat et sans doute aussi ont-ils causé beaucoup de torts au Sénégal ? A combien s’élèvent leurs préjudices et quels en sont les dommages collatéraux pour l’économie et la stabilité du pays ? Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération et celui des finances et du budget pourraient sans doute nous édifier sur le coût de ces actes malveillants et leurs conséquences sur l’équilibre budgétaire du Sénégal.

L’un et l’autre connaissent bien des conséquences des actes posés par des Sénégalais qui ont mis les intérêts du pays en jeu et hypothéqué voire compromis des situations qui auraient pu être favorables pour notre pays. Quand quelqu’un qui n’en a pas les compétences signe au nom du Sénégal des actes qui engagent la responsabilité et la crédibilité du pays et de ses institutions, il doit en répondre ? Surtout quand, de surcroît, il n’est pas habilité à poser de tels actes.

Les documents signés constituent des actes juridiques d’une haute importance qui engagent le pays pour des années, voire des décennies et peuvent conduire l’Etat à payer un lourd tribut du fait de cet engagement. Me reviennent alors les anecdotes racontées sur les Américains dont on connait le rapport viscéral aux conventions et protocoles signés. En effet, pour poser de tels actes qui engagent leur pays les représentants du pays de l’Oncle Sam mettent en place des stratégies qui vont du refus au dilatoire, en passant par la diversion afin de trouver le meilleur choix répondant aux intérêts de leur pays.

A partir du moment où un contrat signé constitue un acte applicable qui engage le pays, ils sont toujours prompts à y réfléchir longuement pour en évaluer les conséquences et en situer les responsabilités en cas d’échec. C’est sans doute pour les mêmes motivations que Macky Sall s’est invité dans le débat pour une meilleure prise en compte des actes stratégiques, allant jusqu’à demander de laisser aux juristes le soin de signer de tels documents. Une invite qui n’est certainement pas tombé dans l’oreille d’un sourd, car il s’agit là d’une injonction à arrêter de telles pratiques.

Les juristes constituent un maillon essentiel voire incontournable dans le dispositif de gestion des affaires du pays. Ils le sont tout autant que les économistes qui veillent sur l’intégrité financière et budgétaire du pays. Les compétences des autres secteurs se doivent donc de s’associer aux experts juridiques et économiques, dans une démarche pluridisciplinaire pour poser des actes susceptibles de faire gagner le Sénégal à où certains lui ont déjà fait perdre en crédibilité, en notoriété et en intérêt économique. Développer une approche pluridisciplinaire associant toutes les compétences à la signature des contrats, protocoles et conventions, nous semble être une démarche efficace et efficiente du fait de la validation scientifique et stratégique qui en résulte.

Mamadou Kassé (BADOU) , Journalistes-Ecrivain – madoukasse@yahoo.fr

