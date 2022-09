Ukraine: le 6e réacteur de la centrale de Zaporijjia à l’arrêt pour renforcer les mesures de sécurité

L’Ukraine a annoncé ce dimanche la mise à l’arrêt du sixième et dernier réacteur en fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud du pays, la plus grande d’Europe et occupée par les forces russes. Il s’agit de renforcer les mesures de sécurité.

« Aujourd’hui, 11 septembre 2022, pendant la nuit à 03h41 (01h41 GMT) l’unité numéro 6 de la (centrale) a été déconnectée du réseau électrique, annonce un communiqué de l’opérateur ukrainien Energoatom. Des préparatifs sont en cours pour son refroidissement ».

Ce sixième et dernier réacteur était depuis trois jours le seul à produire l’électricité nécessaire au refroidissement du combustible nucléaire et à la sécurité du site. La décision de le mettre à l’arrêt a été prise quand l’approvisionnement électrique extérieur du site a été rétabli samedi soir, selon l’opérateur, avec l’une des lignes de transmission.

Rappelons que lorsqu’il fonctionne, mais également lorsqu’il est à l’arrêt, un réacteur nucléaire dégage de la chaleur. Il faut donc le refroidir et pour ce faire, il faut de l’électricité. Pour des raisons de sécurité, on évite d’utiliser celle produite par la centrale elle-même. Ce n’était malheureusement plus possible à Zaporijjia, les lignes la reliant au reste du pays étant endommagées. Il y restait donc deux solutions : produire l’électricité avec des générateurs électriques fonctionnant au diesel ou alors de faire fonctionner la centrale en mode îlot, coupée du monde. À cause de la guerre, et pour économiser le carburant, c’est cette dernière solution qui avait été choisie depuis trois jours par Energoatom. Etant donné le contexte de combats aux alentours de l’installation, 5 de ses six réacteurs étaient arrêtés et le 6e a servi à fournir l’énergie pour refroidir le tout… Cette nuit, une ligne électrique reliant la centrale au reste du pays a pu être reconnectée ce qui permet de refroidir normalement -en quelque sorte-, les réacteurs de Zaporijjia. Le 6e réacteur n’étant plus nécessaire à l’opération, décision a donc été prise de l’arrêter lui aussi : un arrêt « à froid », c’est l’expression consacrée, étant l’état le plus stable.

« En cas de nouveau dommage pour les lignes de transmission reliant le site au système électrique — dont le risque reste élevé — les besoins internes (du site) devront être assurés par des générateurs fonctionnant avec du diesel », avertit Energoatom.

Dans ce communiqué, Energoatom réitère son appel à l’établissement d’une zone démilitarisée autour de la centrale, seul moyen selon l’opérateur d’en assurer la sécurité. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) s’est à plusieurs reprises alarmée de la situation « inacceptable » de la centrale, régulièrement la cible de tirs des belligérants.

