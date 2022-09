14e législature : les travaux ont enfin démarré, Aida Sow Diawara dirige la séance

Après 4 heures de retard, les choses sérieuses ont commencé à l’Assemblée nationale avec la première séance publique de la 14e Législature. Les nouveaux députés vont élire le président de l’Assemblée nationale par bulletin secret. Tout ce processus est régi par la loi organique portant Règlement intérieur notamment les articles 9, 10 et 11.

D’abord, il faut rappeler que la séance se déroule sous la supervision du Bureau d’âge sachant lire et écrire la langue officielle, (Me Abdoulaye Wade, 96 ans, député, élu sous la bannière de Wallu Sénégal s’est retiré). Donc c’est Aissatou Sow Diawara, député de Benno Bokk Yaakaar, qui assure la présidence de cette séance inaugurale. Elle est assistée par les deux plus jeunes, sachant également lire et écrire le Français, pour assumer les fonctions de secrétaire.

La doyenne de la nouvelle Assemblée fait donc procéder à l’appel nominal des députés. Après avoir fait constater que le quorum est atteint, il déclare la séance ouverte. A préciser, tout de même, qu’aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.

Mais, dès son élection, le président de l’Assemblée nationale prend fonction. Ce qui veut dire que l’élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Là aussi, il est à préciser que ce n’est qu’en cas d’empêchement du président que le plus âgé des députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside à l’élection des autres membres du Bureau, d’après toujours le Règlement intérieur de la deuxième institution de la République du Sénégal.

Le président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, à a majorité absolue des à un second tour, pour lequel l’élection est acquise à la majorité relative.

Partager :Article Twitter

Facebook