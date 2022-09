Aminata Assome Diatta fixe le prix du ciment et menace

Une diminution de plus 5 mille francs a à été effectuée sur le coût du ciment. Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta à travers un arrêté ministériel fixe de nouveaux prix pour le ciment qui connaît une hausse. Selon les informations fournies par le document , « les prix plafond, toutes taxes comprises (TTC), du ciment de type 32.5, sont fixés la région de Dakar à 67.000 francs la tonne pour le prix en usine. Chez le distributeur de ciment, elle est vendue à 73.000 francs et en 3 650 francs le sac de 50 kg par détail ».

Ces directives ont été prises, car la tonne de ciment qui coûtait 75.000 Francs CFA est désormais vendue à 80.000 francs CFA. Une augmentation de 5000 francs sur le coût. Toutefois, les cimentiers disent ne pas avoir augmenté leurs prix, malgré l’actuelle flambée notée sur le marché.

Par conséquent, les distributeurs de ciment sont appelés afficher les prix fixés par le ministère du commerce de façon visible et lisible dans les lieux de vente. « Dans les autres régions du pays, le prix plafond ex-usine, fixé à l’article 1er du présent arrêté, est majoré d’une part, d’un différentiel de transport, déterminé par les Conseils régionaux de la Consommation et d’autre part, d’une marge bénéficiaire de 3000 F par tonne », lit-on sur l’arrêté.

En cas d’infractions de ces dispositions, des sanctions sont prévues par la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur. Le Directeur du Commerce intérieur et les Gouverneurs de Régions sont chargés, de l’application du présent arrète qui sera relayé partout.