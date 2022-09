Le bureau de l’Assemblée nationale pour la 14elégislature sera connu d’ici quelques heures. Les députés élus lors des élections législatives du 31 juillet vont tous participer à la session inaugurale ce lundi 12 septembre. Les attentes du peuple sont immenses. Pour la première fois, ni le pouvoir, ni l’opposition n’a une majorité absolue. Des citoyens interpellés expriment leurs préoccupations, fixent leurs attentes.

La Représentation nationale semble avoir perdu sa cote auprès de la population. Les citoyens ont, estimé pour la plupart, que les députés ne défendent pas bien leurs préoccupations, ne soucient pas trop de leurs attentes. C’est ce qui ressort de l’avis des personnes interpellés toute à l’heure dans les rues de la capitale Sénégalaise.

L’employabilité des jeunes fait partie des préoccupations majeures. Mass Nguéthiane n’y va pas par quatre chemins. Les députés doivent se concentrer sur des lois qui ont un impact direct sur l’emploi des jeunes, le vécu des Sénégalais. Pour lui, «le contrôle de l’action de l’État doit être effectif». Le jeune étudiant rencontré vers la Patte-d’oie, quartier situé vers la banlieue compte beaucoup sur les élus de l’opposition qui devront, selon lui, être la voix des jeunes, du peuple… et éviter de décevoir ceux qui croient en eux.

«Nous sommes oubliés par l’État. On a de grosses difficultés à trouver un emploi stable et digne. En tant que jeune et étudiant, je galère beaucoup. Je suis en vacances, mais même un stage j’ai du mal à en trouver. Mais comme je ne peux pas rester inactif, je rallie chaque jour Guédiawaye à Sandaga pour voir ce que je peux faire, ce que je peux gagner dans la journée», se lamente Mass Nguéthiane. Et d’insister : «j’espère que les députés de cette nouvelle législature vont nous aider en prenant en compte les problèmes actuels les plus poignants notamment l’employabilité des jeunes ».

Modou Béye, enseignant à la retraite exhorte les nouvelles voix du peuple à être là pour la population. «Les hommes politiques doivent nous aider. Ils sont élus pour nous et nous avons voté pour eux. Avec une forte présence de l’opposition à l’Assemblée nationale, nous espérons que beaucoup de choses vont changer et que l’État ne va pas continuer à ne voter des lois purement politique qui sont en faveur du bord du pouvoir. La plupart des textes votés n’arrangent pas et n’épousent pas les préoccupations des populations qui baignent dans la pauvreté».

Le sexagénaire est d’avis que «les anciens députés n’ont pas fait grand-chose pour le peuple sénégalais. Ils étaient là-bas juste pour dire oui aux commandements et désidératas de Macky Sall. Cela doit être banni, nous demandons aux nouveaux députés de l’opposition de parler avec nous et de faire de leur mieux pour porter nos voix. Ils doivent véritablement être des Représentants du peuple. Le changement au Sénégal commence maintenant donc allons-y ensemble nous sommes derrière eux».

Pour rappel, la coalition Benno Book Yaakaar détient la majorité (83 députés). Elle est suivie de Yewwi avec 56 députés et Wallu Sénégal (24 députés). Les coalitions Bokk-Gis-Gis Ligueey, Aar Sénégal et Les Serviteurs MPR ont, chacune, un député.

