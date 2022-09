L’Assemblée nationale au centre de toutes les attention ce lundi 12 septembre 2022. Les députés de la 14e législature élus lors des élections législatives du 31 juillet dernier prennent officiellement fonction. La première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue porte sur l’installation de la 14e Législature, pour un mandat de cinq ans (2022-2027).

Les nouveaux députés vont élire le président de l’Assemblée nationale et les membres du bureau (Président, huit vice-présidents, six secrétaires élus et deux questeurs). Une présidence qui attire toutes les convoitises. Si du côté du pouvoir (Benno Bokk Yaakaar) aucun nom n’a filtré, au sein de l’opposition, un choc des ambitions s’est dessiné. Déjà, l’on annonce deux à trois prétendants au sein de l’inter-coalition Wallu-Yewwi, pour le poste de président de l’Assemblée nationale (Mamadou Lamine Thiam choisi par le Pds) Ahmed Aïdara et Barthélémy Dias des candidats déclarés au sein de Yewwi Askan Wi.

Nous allons suivre ici toute la journée les tractations autour de l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale et de la formation du bureau.

9h 20 : Barthélémy Dias, le député maire de Dakar est déjà sur place. il est le candidat choisi par la Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi pour assurer la Présidence de l’Assemblée nationale.

9h 08 : L’entrée de quelques députés de l’opposition dans l’hémicycle. Guy Marius Sagna, Biram Souleye Diop et Bara Gaye nouvellement élus sous la bannière de Yewwi Askan Wi

8h34 : Aucun député de l’opposition n’est encore présent à l’hémicycle.

8h15 : tous les députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) sont présents à l’hémicycle. On note la présence des anciens ministres comme Amadou Ba, Oumar Youm, Aly Ngouille Ndiaye, de quelques ministres qui composent l’actuel gouvernement et des députés de la précédente Législature. La tête de liste nationale de BBY lors des législatives, Aminata Touré, est déjà sur place.

On note également la présence dans les tribunes des militants des différents leaders de la coalition BBY, qui chantent et scandent à haute voix les nom des différents députés de la Benno Bokk Yaakaar.

