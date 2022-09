Le retrait de micro du perchoir par Barthélémy Dias, candidat de la coalition de Yewwi Askan Wi pour la présidence de l’Assemblée nationale n’est pas du goût de Thierno Alassane Sall. Son collègue de la Coalition, Aar Sénégal est monté au créneau pour s’offusquer de cet acte. « Ce que l’on voit à l’Assemblée nationale est ahurissant », a regretté le patron du parti de la République des valeurs.

Très amer, il reste pessimiste quand aux promesses « d’Assemblée de rupture ». Thierno Alassane Sall de déclarer: « c’est clair que cela va aller vers des blocages récurrents. Rien ne sera plus comme avant. Ce n’est pas dans le sens de relever le débat. Rien ne sera plus come avant dans le sens des empoignades, dans le sens de détruire des micros qui appartiennent à l’Assemblée nationale ». L’un des leaders de la Coalition Aar Sénégal s’en prend au maire de Dakar: « des gens qui cherchent à devenir président de l’Assemblée nationale et dont le premier geste au jour de l’installation est de saccager le bureau. Il y a un problème », a fulminé Thierno Alassane Sall à l’endroit de son collègue Barthélémy Dias.