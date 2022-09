Ça vole bas à l’Assemblée nationale. Après le retard constaté de plus de 3 heures de temps dans les travaux, une bagarre a éclaté entre députés du pouvoir et de l’opposition. A l’origine, l’opposition accuse le pouvoir de vouloir falsifier les bulletins de vote. Le député Abass Fall et un autre député de la majorité se sont venus en main.

Guy Marius Sagna et Abass Fall ont pris le carton qui contenait les enveloppes et ont déchiré les bulletins.

Pour ceux qui s’attendaient à une Assemblée nationale de rupture avec les vielles habitudes, celle-ci démarre mal avec des comportements de députés dépités…

