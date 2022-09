Ce lundi 12 septembre 2022, les députés sénégalais élus lors des élections législatives du 31 juillet dernier prennent officiellement fonction. La première session sur l’installation de la 14e Législature qui devrait débuter à 10h00, a connu un retard, étant donné que les travaux ont démarré à 14 heures.

Mais le vote n’a toujours pas commencé jusqu’à 16H00 à cause des tensions entre les députés du pour et ceux de l’opposition. C’est dire que la séance s’annonce déjà électrique entre les deux principaux camps. En effet, tout a commencé par la présence dans l’hémicycle, des ministres élus députes. Les premières « hostilités » ont débuté quand le député de Wallu, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a alerté sur la démission « normale » des ministres députés, avant l’installation.

Il s’agit de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et Abdoulaye Saydou Sow, ministre du Désenclavement et l’Urbanisme et Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique. Selon l’article 109 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement, une disposition qu’on retrouve également dans la loi organique 155 du Code électoral qu’il faudra interroger.

Les députés du pouvoir ont rejeté cette thèse. Ils estiment que, selon les textes, les ministres élus doivent démissionner 8 jours après leur installation.

La séance a été suspendue pour 10 minutes, le temps que les présidents des groupes parlementaires se réunissent pour trouver un consensus, afin de pouvoir faire le vote.