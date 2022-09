Le président chinois Xi Jinping effectuera son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, avec des visites au Kazakhstan et en Ouzbékistan de mercredi à vendredi, ont annoncé lundi les médias d’État. Xi Jinping participera à un sommet des dirigeants des États membres de l’Organisation de Coopération de Shanghai à Samarkand, en Ouzbékistan, et « effectuera des visites d’État au Kazakhstan et en Ouzbékistan », a indiqué l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Partager :Article Twitter

Facebook