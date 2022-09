Visiblement les députés sénégalais n’ont toujours pas rompu avec les mauvaises habitudes. La première session de la 14e Législature démarre mal. L’installation des députés de ce lundi 12 septembre devrait se tenir à 10h00 (Gmt). Malheureusement un retard de plus de deux heures de temps plombent les travaux.

Et pourtant par le passé, Moustapha Niasse, ancien président de l’Assemblée nationale, avait déploré le retard et l’absentéisme de ses collègues. « Il arrive que des députés s’absentent des réunions de commissions permanentes, et aussi des séances plénières, de manière répétée voire constante. J’invite les collègues à abandonner cette pratique. C’est un mal qu’il faut éradiquer», avait lancé Niasse.

Espérons que cette nouvelle législature ne va se murer dans ces mauvaises pratiques.