Le Sénégal a plané sur l’édition 2022 du tournoi Ufoa U20 organisé en Mauritanie. Grand favori avec le Mali au coup d’envoi de la compétition, l’équipe coachée par Malick Daff a très vite pris ses aises dans ce tournoi. En phase de poule, les Lionceaux ont d’abord battu la Guinée (3-1). En dépit d’un match nul (2-2) avec le Liberia, les partenaires de Souleymane Basse ont enchaîné par deux victoires contre le Cap-Vert (3-0) et la Gambie (1-0). En demi-finale, le Sénégal a surclassé le pays hôte, la Mauritanie (4-1) avant de terminer le tournoi en beauté en battant en finale la Gambie (1-0).



Auteur de 4 buts et 2 passes décisives, Samba Diallo a été sacré meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Rapide, technique et doté d’une belle vision de jeu, le jeune attaquant de Dynamo Kiev (Ukraine) a montré tous les espoirs placés en lui. C’est donc logiquement qu’avec le sacre des Lionceaux qu’il a porté à bout de bras, Samba Diallo a raflé les deux distinctions individuelles.

À 70 jours de la coupe du monde, les performances du jeune attaquant, pourront peut-être lui permettre de gagner une place dans la liste d’Aliou Cissé pour Qatar.

