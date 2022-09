Après trois saisons et 112 matchs à la tête de l’équipe première, Thomas Reis (48 ans) a été remercié par ses dirigeants hier soir comme l’explique Bild. Le début de saison catastrophique de son équipe doit justifier cela, bon dernier de Bundesliga avec zéro point en six matchs et une déculottée 7-0 contre le Bayern.

Son adjoint Markus Gellhaus devrait également partir. L’entraîneur actuel des U19 du VfL Bochum, Heiko Butscher, va prendre le relais par intérim.