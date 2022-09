IMG 20220913 180549 000

C’est une composition inédite et assez équilibrée du Bureau de l’Assemblée nationale. La coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY) obtient les 4 premiers vice-présidents, 3 Secrétaires élus et le 1er Questeur. La coalition Yewwi Askan Wi remporte 3 vice-présidents (le 5e, le 6e et le 8e), 2 Secrétaires élus et le poste du 2e Questeur. Quant à la troisième force de l’hémicycle, Wallu Sénégal, elle remporte un poste de vice-président (le 7e) et un Secrétaire élu.

Au décompte final, BBY remporte 8 postes sur les 16. L’opposition représentée par YAW et Wallu remporte les 8 autres postes.

Les Vice-présidents élus:

1- Abdoulaye Diouf Sarr (BBY)

2- Aissata Sow Diawara (BBY)

3- Dr Malick Diop (BBY)

4- Yeta Sow (BBY)

5- Bara Gaye (YAW)

6- Mame Fatou Gueye (YAW)

7- Mamadou Lamine Diallo (WALU)

8- Gnyma Goudiaby (YAW)

Les Secrétaires élus

1- Ndeye Lucie cisse (BBY)

2- Karim Sene (BBY)

3- Astou Ndiaye (BBY)

4- Babacar Mbaye (YAW)

5- Awa Diene (YAW)

6- Abdoulaye DIOP (WALLU)

Les Questeurs élus:

1- Daouda Dia (BBY)

2- Aicha Touré (YAW)