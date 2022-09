Absent à l’entraînement de Chelsea ce mardi, Edouard Mendy souffre d’une blessure au genou et manquera le match contre le RB Salzbourg, ce mercredi.

Un peu moins d’une semaine après avoir succédé à Thomas Tuchel et être devenu le premier poste de direction de l’ère Todd Boehly, Graham Potter a tenu sa première conférence de presse en tant que coach de Chelsea.

Absent de l’entraînement collectif des Blues ce mardi à la veille de la réception du Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions, Edouard Mendy est touché à un genou.

Potter confirme qu’Edouard Mendy manquera le match contre le RB Salzburg en raison d’une blessure.

On devrait donc attendre les prochains jours pour en savoir un peu plus sur l’état physique du portier sénégalais. Grosse inquiétude pour le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, qui doit convoquer sa liste sur les deux matchs amicaux du Sénégal, face à la Bolivie, le 24 septembre à Orleans (France), et trois jours plus tard contre l’Iran à Vienne (Autriche).