Direct Assemblée Assemblée nationale: toutes les infos sur l’installation du Bureau

13 heures 30: la séance est suspendue pour une heure

13 heures 17: La voix de la sagesse se lève

le président du groupe parlementaire de Wally Sénégal, Mamadou Lamine Thiam, calme les esprits et appelle à tout régler par le dialogue autour d’une table. « Des concertations ont été établies depuis hier avec mes autres collègues présidents. On continue de discuter. Il y a des difficultés mais on va trouver une solution. J’espère qu’après la suspension de séance, que les choses vont se décanter »

13 heures 13: Omar Youm, président du groupe parlementaire BBY prend la parole et prend des engagements :

« Je prends l’engagement qu’aucune loi permettant de légaliser l’homosexualité ne sera votée ici sous ma présidence, aucune loi autorisant la cession de terres à Macky Sall ne sera votée sous ma présidence… » Il demande également une suspension de séance pour que les 3 présidents de groupes puissent se concerter.

13 heures 09: le député de la majorité Cheikh Seck demande une suspension de séance d’une heure pour discuter du positionnement des vice-présidents.

13 heures 06: Yeya Diallo s’est apparemment calmée. Elle est revenue dans la salle pour reprendre sa place.

12 heures 43: les disputes et chamailleries reprennent. La députée Yeya Diallo pète les plombs. Omar Youm, président du groupe parlementaire BBY et d’autres députés de la majorité se déplacent pour la calmer. Elle est évacuée hors de la salle.

12 heures 31: Biram Souley Diop et Guy Marius Sagna, appellent la majorité à respecter les règles pour éviter le scénario chaotique de la veille.

« Le 31 juillet, le peuple nous a condamnés à travailler ensemble. Nous appelons le président de la séance à respecter le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Parce qu’il est inconcevable que des ministres de la République siègent dans cet hémicycle. C’est une incompatibilité absolue. Et si nous ne trouvons pas une solution à cette situation, la gendarmerie risque encore d’assister les lieux » , a alerté Guy Marius Sagna.

12h 24 : Une accalmie après la tempête du mardi

Le session ordinaire pour l’installation du nouveau bureau de l’Assemblée nationale a été ouverte ce mercredi à 12h 24 minutes. Mais le président Amadou Mame Diop a été coupé de court au moment de l’ouverture par un groupe de députés dirigé par Guy Marius Sagna. Ces derniers ont se sont levés pour entonner l’hymne nationale du Sénégal