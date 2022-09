William Ruto a prêté mardi serment pour devenir officiellement le cinquième président de la République du Kenya, au terme d’une élection serrée mais pacifique.

« Moi, William Samoei Ruto (…) jure de préserver, de protéger et défendre la Constitution du Kenya (…) en tant que président » a déclaré le nouveau chef de l’Etat, prêtant serment sur la Constitution et tenant une bible dans une main, dans le stade comble et en liesse de Kasarani, dans la capitale Nairobi.

RFI