Luis Campos pose les conditions des prolongations de Messi et Ramos, la presse redoute des débordements pour le choc entre l’OM et Francfort, l’Italie crie au scandale après Juventus-Salernitana, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.

Paris pense déjà à l’avenir

Le chantier Mbappé n’est pas le seul qui préoccupe le club de la Capitale puisque dans ses pages intérieures, L’Équipe rapporte que les dirigeants parisiens travaillent sur la prolongation de 5 cadres. Marquinhos, Verratti, Kimpembe, Messi et Ramos. Concernant les deux premiers, les discussions sont à un stade bien avancées. Pour le défenseur français, Campos a évoqué le sujet avec ce dernier. On rappelle que les trois hommes sont en fin de contrat en juin 2024. Concernant les deux légendes du football, elles seront en fin de contrat l’été prochain, même si la Pulga dispose d’une année en option activable avec l’accord des deux camps. La direction parisienne réfléchit à leur proposer une prolongation de deux ans, mais à une condition : que leur niveau ne baisse pas.

OM-Francfort, un match à haut risque

Retour de la Ligue des Champions ce soir à l’Orange Vélodrome. Dans le cadre de la 2ème journée de la phase de poules, l’Olympique de Marseille accueille l’Eintracht Francfort. Une rencontre à «haute tension», craint le journal régional de La Provence. Le match a été classé à risque par la division anti hooliganisme. En effet, un important dispositif a été déployé à Marseille pour éviter les troubles avec les Allemands, d’autant qu’ils seraient entre 2000 et 5000 sans billets. «Retour européen sous tension», placarde La Marseillaise. Une rencontre très attendue par les supporters olympiens d’autant que ce sera les grands débuts d’Alexis Sanchez en Ligue des Champpions sous le maillot marseillais, mais aussi l’occasion pour l’OM de mettre fin à sa terrible série de 15 défaites en 16 matchs. Une rencontre à enjeux qui on l’espère, ne sera pas le théâtre de débordement.

Scandale d’arbitrage en Italie

Ce week-end, la Juventus a été accrochée par la Salernitana sur le score de 2-2. Pourtant, la Vieille Dame pensait avoir réalisé une superbe remontada grâce à un but sur corner de Milik. Un but qui a finalement été refusé pour hors-jeu, après consultation de la VAR. Ce mardi matin, c’est l’ensemble de la presse italienne qui crie au scandale puisque le but de Milik aurait dû être validé. La Gazzetta dello Sport rose placarde une photo de Candreva, qui couvrait le buteur polonais sur l’action. Image que n’avait visiblement pas la VAR. Pour le Corriere dello Sport, «la Var est aveugle». Tuttosport parle de «honte», avec le nom du coupable dans le texte. Une nouvelle affaire qui fait jaser en Italie donc…