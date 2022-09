Un atelier sur la prévision des vagues de chaleurs et leurs impacts sanitaires s’est ouvert lundi 12 septembre en Dakar. Il a été initié par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) et la Direction Générale de la Santé Publique (DGSP) avec l’appui de la météo américaine, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Sont ciblées, les zones de Matam, Kanel, Ranérou, Linguère, Bakel, Tambacounda, Kaolack, Kaffrine. Selon les organisateurs, le principal objectif de cet atelier de formation de deux jours, les 12 et 13 septembre, est de renforcer le système expérimental d’alertes précoces pour les vagues de chaleur et impacts sanitaires mis en place depuis 2020 par l’ANACIM et la DGSP avec l’appui de la NOAA.

Egalement, cette rencontre se présente aussi comme une opportunité de renforcer d’abord les capacités de l’ANACIM et de la NOAA en prévision de vague de chaleur, ensuite les capacités des professionnels de santé publique à mieux comprendre les prévisions de vagues de chaleur de façon à pouvoir les interpréter correctement, enfin améliorer la co-production du bulletin d’alerte précoce pour les vagues de chaleur et impacts sanitaires.

La communauté scientifique a reconnu que des valeurs élevées de température et d’humidité relative peuvent « causer des maladies cardio-vasculaires » parmi les populations les plus vulnérables. Ces phénomènes climatiques extrêmes constituent un enjeu de santé publique, d’autant plus important en Afrique, en raison des difficultés socio-économiques surtout dans les zones défavorisées.

Depuis plusieurs décennies, informe-t-on, grâce aux observations climatiques et aux données de modèles globaux, ainsi qu’une amélioration de l’expertise dans la surveillance et la prévision du climat, le Centre de Prévisions Climatiques (CPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) fournit des informations météorologiques et climatiques pour soutenir les missions humanitaires du gouvernement américain dans les pays en voie de développement.

Le CPC fournit également, aux Services Météorologiques et Hydrologiques Nationaux (SMHN) africains, l’accès à l’information climatique, en temps réel, pour appuyer les opérations de prévisions quotidiennes, y compris la prévision de phénomènes dangereux.

La rencontre a été ouverte par Dr Codou Badiane Mané, point focal Santé-Environnement à la Direction Générale de la Santé Publique (DGSP). Elle avait à ses côtés Dr Mamadou Wassila Thiaw, météorologue au Service météorologique national de la NOAA et directeur des bureaux internationaux du Centre de prévision du climat aux USA et Dr Ousmane Ndiaye, directeur de l’exploitation de la météorologie à l’ANACIM, représentant, le Directeur Général, Sidy Gueye.