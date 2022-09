À Touba, ville religieuse située à près de 200 km de Dakar, la flambée des prix des denrées alimentaires et épices suscite des inquiétudes à deux jours de l’événement commémorant le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie Mouride, Cheikh Ahmadou Bamba. Au marché Ocas, le plus grand de la localité qui accueille près de 4 millions de pèlerins chaque année, clients et commerçants (grossistes et détaillants) crient la cherté. (Reportage)

Par Maleye Mboup et Ibrahima Ndoye, depuis Touba