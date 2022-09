Aminata Touré est droite dans ses bottes. Et elle ne porte pas de gangs pour exiger le respect ou même se défendre s’il le faut. Donc ceux qui pensent l’intimider ou exiger d’elle une démission de poste de député peuvent déchanter. » Je ne suis pas intimidable », a t-elle prévenue.

» Je compte rester député à l’Assemblée nationale, fonction que je n’ai pas encore exercée et je vais m’y atteler. Je saisis l’occasion pour interpeller le Président sur les intimidations et autres actions envisagées par certains soit disant faucons du Palais et proches de la famille Faye. Je ne suis pas intimidable et j’interpelle le Président Macky Sall à cet effet ». Tel sont les propos tenus par Mimi dans les colonnes de L’Observateur.