Le tirage au sort du tournoi de l’union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) des moins de 17 ans a été effectué, lundi, en Mauritanie. Cette compétition qualificative pour la prochaine coupe d’Afrique des nations de cette catégorie aura lieu à Nouakchott du 1er au 10 octobre prochain. Le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Cap Vert et du Mali.

Le tournoi UFOA A des moins de 20 ans, qualificatif pour la CAN de la catégorie à peine terminé, les objectifs sont déjà braqués sur celui des moins de 17 ans. Le tirage au sort des groupes du tournoi UFOA A U17 a été effectué en Mauritanie.

La compétition, qualificative pour la prochaine CAN U17, verra six équipes s’affronter du 1er au 10 octobre. Hôte du tournoi, la Mauritanie a hérité du groupe A en compagnie du Liberia et de la Sierra Leone. De son côté, le groupe B verra s’affronter le Cap-Vert, le Mali et le Sénégal. Les deux finalistes seront directement qualifiés à la CAN U17, prévue en Algérie en 2023.

L’équipe nationale sénégalaise dirigée par Serigne Saliou Dia est vainqueur de la dernière édition.