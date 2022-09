Bilan pré-Magal : 1179 personnes interpellées, 11 kg de drogue saisis 130 accidents dont 03 morts

À moins de 72 heures de la célébration du Grand Magal de Touba, les postes de police de Touba, de Mbacké et la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Diourbel ont entamé des opérations pour nettoyer et sécuriser la ville sainte. Sur la route, déjà 130 accidents ont été enregistrés avec 3 morts causés. Concernant les infractions routières, les éléments forces de l’ordre ont saisi 3 811 pièces, mis en fourrière 279 véhicules, immobilisé 202 motos et 67 véhicules hippomobiles.

Selon Modou Diagne, le directeur de la Sécurité publique, ce planning de sécurisation des personnes et des biens a permis d’obtenir de bons résultats. « L’opération sectorielle combinée avec la gendarmerie a permis de réaliser les résultats suivants: 1 179 personnes interpellées, dont 791 pour vérification d’identité, 69 pour détention, usage, offre et cession de chanvre indien, 12 pour vagabondage, 44 pour ivresse publique manifeste, 15 pour détention et usage de produits cellulosiques, 11 pour abus de confiance, 81 pour vol, cinq pour vol de bétail, 13 bandes démantelées pour association de malfaiteurs et vol en réunion, 7 pour cybercriminalité, 1 pour viol sur mineur, 2 pour détention d’arme blanche, 18 pour rixe sur la voie publique et 10 pour violence et voie de fait, 2 pour menace de mort, quatre pour homicide involontaire par accident de la circulation, 49 pour nécessité d’enquête, 3 pour conduite sans permis de conduire, 2 pour violence à ascendant, 7 pour recel, 14 pour coups et blessures volontaires, 7 pour escroquerie, 1 pour rébellion et outrage à agent », a révélé M.Diagne.

Parmi ces individus interpellés 228 tous de nationalité sénégalaise, ont été déférées au parquet. Au cours d’une patrouille effectuée dans des divers quartiers, les policiers ont réalisé une saisie de 11,624 kg de chanvre indien et de 100 g de hachich, renseigne le journal « Vox Populi ».