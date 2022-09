L’insécurité atteint des proportions très inquiétantes à Touba. Il y a plus d’un mois, un enfant de 15 ans a été froidement tué à Gar Bou Mag par des malfrats. Elimane Thiam qui a perdu son enfant et Mary Barry, une vendeuse de gargote reviennent sur la mort de ce garçon et les faits de vols, des filles violées qui sont répétitives dans ce secteur où « les enfants abandonnent les écoles coraniques et rejoint les bâtiments »

Malgré des enquêtes ouvertes, les coupables sont rarement arrêtés et ça ne dissuade pas les bandits. PressAfrik est allé tendre le micro aux habitants de cette localité pour recueillir leurs complaintes. Regardez !