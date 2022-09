Le mois d’août passé, une foudre est tombée à Mboro, précisément dans un champ non loin de la ville. Cette foudre est tombée sur un cocotier qui n’a aucune chance de survivre. Elle a frappé à l’intérieur de l’arbre, de haut en bas. Une délégation de la Brigade de l’Environnement et du Service des eaux et forêts s’est rendue sur le lieu et a constaté les dégâts et la puissance incommensurable du phénomène.

La Brigade appelle à plus de vigilance car:

vous avez peut-être entendu le dicton « quand le tonnerre gronde, rentrez à l’intérieur ». Même si vous êtes à l’abri à l’intérieur, il y’a toujours des dangers liés à l’orage donc fermez les portes et les fenêtres et couper le courant.

N’utilisez pas d’appareil électrique. Restez à l’écart des objets métalliques ( rappelez-vous que l’eau et les métals conduisent l’électricité) et mettez hors tension tous les appareils électriques (téléphone, ordinateur, télévision…)

Évitez de vous abriter sous des arbres ou près des poteaux téléphoniques. Dans les zones ouvertes comme les champs, accroupissez-vous au ras du sol mais ne vous allongez pas à plat. Ne traversez pas des zones inondées par l’eau, elle peut-être électrifiée et beaucoup plus profonde, qu’il n’y paraît.

Cependant, Il est impossible d’empêcher la foudre de tomber. Mais l’idéal pour vous protéger et protéger votre famille après les mesures préventives individuelles c’est d’installer des systèmes extérieurs de protection contre la foudre: des Paratonnerres.

Par Habib Ngom, Coordonnateur National de la Brigade de l’Environnement