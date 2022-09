Alors que le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé à Londres, les adversaires de la monarchie au Royaume-Uni, environ 20% de la population selon les derniers sondages, dénoncent le faste et le coût de ces funérailles, d’autant plus excessifs à leurs yeux que le pays est confronté à une très grave crise économique.

Le deuil et le recueillement se poursuivent au Royaume-Uni après le décès d’Elizabeth II Mais pour certains, les cérémonies organisées coûtent trop cher au Royaume-Uni, qui traverse actuellement une grave crise économique.

Certains ont donc décidé de boycotter les funérailles de la reine, même à la télé. C’est notamment le cas de Robert, un habitant de la banlieue de Londres qui se présente comme un Républicain. Il trouve excessif l’ampleur des cérémonies dans ce contexte économique : « C’est certainement très troublant de voir tout ça alors que les gens vont être en grande difficulté pour payer leurs factures, en fait ils le sont déjà ! Nous n’avons pas besoin de tout ce faste, de ces processions, de ces déplacements royaux à travers tout le pays. Quelque chose de plus modeste aurait été suffisant, comme par exemple dans les monarchies scandinaves ou aux Pays-Bas ».

« La monarchie, c’est bon pour les affaires »

Ces funérailles s’annoncent d’ores-et-déjà comme les plus chères de l’histoire. Mais il n’y a rien de scandaleux, estime Mark, un autre habitant de Londres. « Oui, ça coûte de l’argent, la famille royale coûte de l’argent ! Mais ce n’est pas une raison. Quand on pense à tout ce que la monarchie nous a apporté, la reine en particulier… Je pense que ce n’est pas trop cher payé », estime-t-il.

Argument récurrent des partisans de la monarchie : la famille royale coûte certes de l’argent – 50 millions d’euros par an – mais elle en rapporte encore plus au pays grâce aux retombées du tourisme, mais pas seulement, nous explique Andy, un entrepreneur qui se présente comme un monarchiste modéré. « C’est une image de marque qui est connue dans le monde entier et qui sert d’argument de vente aux entreprises britanniques. La monarchie, ce n’est pas seulement le tourisme, c’est aussi bon pour les affaires », estime-t-il.

Critiques ou non de la monarchie, les Britanniques s’accordent en tout cas sur un point, il faudra que le nouveau roi réduise le train de vie de la famille royale. Mais cela, ce sera après les funérailles prévues le 19 septembre.

En août, l’inflation a atteint les 10% au Royaume-Uni, du jamais vu depuis quarante ans. Et concernant le prix de l’énergie, il a augmenté de près de 300% par rapport au mois d’octobre 2021. Une hausse si fulgurante que des milliers de Britanniques se sont alliés dans un mouvement intitulé « Don’t pay » et menacent de ne pas payer leurs prochaines facturés d’électricité.

RFI