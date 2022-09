Après leurs victoires inaugurales, le Paris Saint-Germain, Manchester City, Dortmund et le Real Madrid auront à cœur de confirmer leurs bons débuts en Ligue des champions, tandis que la Juventus Turin et Chelsea, dos au mur, seront en quête d’une victoire pour rester dans la course européenne.

Après avoir croqué la Juventus Turin (2-1), le PSG débarque en grand favori sur les bords de la Méditerranée, dans le nord d’Israël, avec ses stars mondiales, Neymar, en très grande forme, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Sur son talent et sa forme actuelle, un nul et huit victoires toutes compétitions confondues, le PSG semble nettement au-dessus du Maccabi.

La méfiance restera de mise dans le camp parisien. Le Maccabi reste donc un mauvais souvenir, avec l’élimination inattendue il y a 24 ans, dès le premier tour de la Coupe des coupes, sur un but contre son camp d’Alain Goma à la dernière minute. Mais cette fois le PSG est vraiment beaucoup plus fort…

Privé de Karim Benzema, blessé à la cuisse, le Real Madrid reçoit Leipzig, lourdement battu par la Shakhtar Donetsk (4-1) lors de la première journée. Leipzig aura fort à faire face à des Merengue en confiance après la démonstration face à Celtic Glasgow (3-0) mardi dernier.

Manchester City pourra en revanche compter sur sa star norvégienne Erling Haaland dans ce qui apparait comme la plus grosse affiche de ce mercredi. Les eux clubs, à la lutte pour la première place du groupe G après leurs victoires faciles sur Séville pour les Citizens (4-0) et sur Copenhague pour Dortmund (3-0), pourraient prendre de jolies options pour la qualification en huitièmes de finale en cas de victoires.

Juve et Chelsea sous pression

La Juventus déjà dos au mur, joue gros ce mercredi en Ligue des champions contre le Benfica. La Juve n’a pas le droit à une nouvelle défaite face au Benfica, si elle veut rester dans la course européenne.

Chelsea joue également une partie de son avenir européen face à Salzbourg. La défaite surprise (0-1) des Blues face au Dinamo Zagreb, la semaine dernière a entraîné l’éviction de Thomas Tuchel.

Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly doivent absolument se reprendre face à Salzbourg pour rester bien placé dans la course à la qualification.

Programme mercredi 14 septembre 2022

Groupe E

16h45 : AC Milan – Dinamo Zagreb

19h00 : Chelsea – RB Salzbourg

Groupe F

16h45 : Shakhtar Donetsk – Celtic Glasgow

19h00 : Real Madrid – RB Leipzig

Groupe G

19h00 : Manchester City – Borussia Dortmund

19h00 : FC Copenhague – Séville FC

Groupe H

19h00 : Juventus – Benfica

19h00 : Maccabi Haïfa – Paris SG