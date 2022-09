Le bilan est lourd à 24 heures du Grand Magal de Touba. Déjà 14 morts ont été dénombrés et plus de 430 victimes secourus par les Sapeurs pompiers.

« Au bilan d’étape d’aujourd’hui nous sommes à plus de 156 interventions. Ces derniers ont occasionnées 431 victimes. Nous déplorons malheureusement 14 morts dont 12 liés aux accidents », a indiqué e lieutenant colonel Cheikh Tine, chargé de communication de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers.

En cette période d’hivernage, le chargé de communication de ladite brigade invite les transporteurs et usagers à faire preuve de responsabilité et de prudence sur la route. « On est en période hivernale, la chaussée est non seulement glissante mais la visibilité est réduite. Donc le maître mot c’est prudence, prudence « .