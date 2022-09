Des millions de fidèles se rendent actuellement à Touba, la cité religieuse qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. L’édition de cette année coïncide avec une période d’hivernage avec des pluies abondantes. Et beaucoup d’eau rime souvent avec beaucoup de moustiques, un risque d’insalubrité accru et une exposition à certaines maladies et infections.

Une équipe de PressAfrik, présente à Touba, s’est rendue au District sanitaire Serigne Saliou sis au marché Ocass. Le Docteur Mamadou Fatou Diouf, plusieurs cas de maladies respiratoires, d’infections, de diarrhées, de paludisme sont actuellement traités dans son établissement. Regardez !