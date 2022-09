Présidence Assemblée nationale: Abdoul Mbow satisfait du choix porté sur Amadou Mame Diop

Abdoul Mbow, député de la 14e législature s’est prononcé sur les les ondes de la RFM sur le choix du président porté sur Amadou Mame Diop. Mai il est resté évasif sur ses chances de faire partie du prochain Gouvernement.

« Avec une expérience avérée, élu maire deux fois au niveau de sa commune Richard-Toll et deux fois tête de liste lors des élections départementales, je ne suis pas déçu. Parce que depuis 10 ans je suis au niveau de l’Assemblée nationale et j’occupe des responsabilités. Une fois, j’ai quitté la troisième vice présidence pour être président de la commission des affaires étrangères. Je suis un militant politique de BBY et je suis engagé dans une cause. Je ne suis pas né vice-président. J’ai occupé des responsabilités pendant 10 ans, peut-être j’occuperai d’autres responsabilités soit au niveau de l’Assemblée nationale, soit ailleurs », a déclaré Abdou Mbow.

Interrogé sur la possibilité de faire partie du prochain gouvernement il n’a pas donné de réponse précise. « Dans la vie on peut occuper une responsabilité aujourd’hui et demain, en occuper une autre. Je suis un député comme les autres. Ce qui est sûr, c’est que nous sommes là, engagés dans la coalition BBY », a-t-il affirmé sans plus.