En marge des matchs amicaux en septembre contre la Bolivie et l’Iran, Aliou Cissé a dévoilé la liste de l’équipe nationale du Sénégal pour ces deux matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre) et l’Iran (27 septembre). Parmi les 29 convoqués, sept nouveaux vont honorer leur première sélection en équipe nationale.

Le Sénégal doit affronter la Bolivie, le 24 septembre à Orléans (France), et l’Iran, le 27 septembre à Vienne (Autriche). Pour ces deux rencontres, Aliou Cissé a rendu publique une liste de 29 joueurs pour le prochain rassemblement des « Lions ». Parmi les convoqués, sept nouveaux joueurs intègrent la Tanière.

Il s’agit du gardien de but Mory Diaw qui joue à Clermont Football club, en Ligue 1 française, de l’attaquant de Villarreal et ancien du Casa Sports Nicolas Jackson (21 ans) est, lui, convoqué pour la première fois. C’est également le cas pour le milieu de terrain du Rayo Vallecano Pathé Ismaël Ciss (28 ans), jeune frère du Champion d’Afrique Saliou Ciss, le gardien de Clermont Foot Mory Diaw (29 ans), le latéral gauche de l’AS Monaco Ismail Jakobs (23 ans), Moussa Niakhaté, défenseur de Nottingham Forest (26 ans) et le latéral droit du Stade Brestois Noah Fadiga (22 ans), fils de l’ancien joueur Khalilou Fadiga.

Aliou Cissé a préféré composé une liste sans plusieurs de ses champions d’Afrique. Le latéral gauche Saliou Ciss, auteur d’une excellente CAN, est sans club depuis son départ de la défense, Bouna Sarr absent pour une blessure.

Pour pallier l’absence de Saliou Ciss, le sélectionneur des « Lions » a choisi deux joueurs qui évoluent en France. Il s’agit du latéral gauche de Monaco, Ismail Jacobs et Noah Fadiga. Jacobs et Fadiga vont découvrir pour la première fois la Tanière des « Lions ».

Sur le côté droit, c’est Formose Mendy qui va prendre la place de Bouna Sarr. Auteur de solides performances avec Amiens, Formose (21 ans) avait déjà été appelé en renfort en novembre 2020, sans avoir réussi à honorer sa première sélection.

C’est l’une des belles nouveautés à quelques mois de la Coupe du Monde. L’ancien joueur du Casa Sports, parti seulement de son club formateur il y a trois ans, vient d’être appelé pour la toute première fois en Equipe Nationale du Sénégal. À 21 ans, Nicolas Jackson, qui n’est pas énormément connu dans les sélections jeunes, va découvrir La Tanière. Une juste récompense pour lui au vu de ses récentes performances.

Évidemment, Nicolas Jackson profite de la méforme de certains cadres d’Aliou Cissé ou encore des absences de Famara Diédhiou et Habib Diallo, qui n’ont pas été retenus, pour accrocher une place dans l’équipe Nationale.

Pathé Ciss, Moussa Niakhaté et Mory Diaw en renforts

Comme beaucoup pouvaient s’y attendre, Pathé Ismaël Ciss a été appelé en équipe nationale ce vendredi par Aliou Cissé. Une récompense pour celui qui a toujours su garder un bon niveau de compétition dans des clubs à bas standing.

C’est l’homme que presque tout le monde attendait de la dernière liste d’Aliou Cissé avant la Coupe du Monde. À 28 ans, Pathé Ismaël Ciss a été appelé pour la première fois de sa carrière pour rejoindre le rassemblement des « Lions » en vue des matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre à Orléans) et l’Iran (27 septembre en Slovaquie).

Au poste de gardien, Aliou Cissé a appelé Mory Diaw en renfort pour pallier la blessure d’Edouard Mendy et la méforme de Gomis, qui ne joue pas en club et devenu indésirable à Rennes.

Irréprochable avec Clermont depuis le début de la saison, Mory Diaw peut désormais intégrer la Tanière, lui qui a reçu plusieurs pré-convocations dans le passé.

Enfin, le défenseur de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté, figure lui aussi être dans la liste de Cissé. L’ancien international Espoirs français (26 ans) et nouveau coéquipier de Cheikhou Kou­yaté avait récemment annoncé son choix de jouer pour le Sénégal. Son appel a été entendu par le sélectionneur des « Lions », le défenseur de Nottingham Forest va découvrir pour la première la Tanière.