Assainissement à Touba: Antoine Félix Diome annonce des projets

L’assainissement est un problème à Touba. Et le Grand Magal qui a coïncidé cette année avec l’hivernage a montré la nécessité d’assainir cette ville religieuse. Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome venu représenter la délégation du Président Macky Sall, a annoncé des projets qui sont en gestation pour soulager les populations dans ce sens.

« Le Magal s’est déroulé dans un contexte d’hivernage. Et nous sommes conscients que les prochains Magal pourraient se tenir dans le même contexte. Les pluies sont abondantes et ont causé d’énormes dégâts. Des pertes en vie humaines ont été dénombrées et nous présentons nos condoléances aux familles éplorées », a indiqué le ministre de l’intérieur lors de sa prise de parole à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba.

D’ailleurs le ministre rappelle que des travaux ont été réalisés pour soulager les populations et l’Etat continuera d’en faire de même. « Je rappelle que le gouvernement sur instruction du Président Macky Sall a accompagne le comité d’organisation du Magal pour que tout se passe bien le jour j. Des réalisations ont été faites dans les travaux d’assainissement, l’accès en eau potable. Pour ce qui est de la santé, la construction de l’hôpital Cheikhoul Khadim et des routes. Cette année le Magal a coïncidé avec l’hivernage, raison pour la quelle on avait pris les devants concernant l’assainissement avec un troisième bassin à Keur Kabbou qui viendra en appoint aux bassins déjà existants à Keur Niang et à Darou Rahmane. Cela fait partie du programme d’assainissement de Touba à hauteur de 23 millions dans le cadre du plan ORSEC. 33 forages sont en service. D’autres projets également sont en gestation pour assister la population de Touba. Et que le soutien de l’Etat sera à leur disposition », a t-il fait savoir.

Le ministre de l’Intérieur est également revenu sur la vie du fondateur du mouridisme. Qui selon lui » n’a jamais usé la violence pour combattre. Sa vie s’est résumé à adoré Dieu et son prophète (Mouhamed, Psl) »