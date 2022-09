Bagarres et insultes à l’Assemblée nationale : Macky Sall se désole

Dans son discours à la nation ce vendredi soir, le président sénégalais Macky Sall a exprimé son regret et sa désolation à la suite des barrages et insultes en députés, notées lundi 12 septembre, lors de l’installation des députés de la 14e législature.

« J’ai souhaité m’adresser à vous après les élections législatives du 31 juillet 2022 celle des hauts conseillers des collectivités territoriales du 04 septembre et l’installation du nouveau Parlement », a-t-il avancé vendredi soir dans un message radiotélévisé.

Le président Sall a salué « dans le même esprit (…) le bon déroulement des élections pour le renouvellement du Haut Conseil des Collectivités Territoriales », le 4 septembre dernier, avant de revenir sur les législatives du 31 juillet dernier. Cette échéance électorale « refermée, il n’y a plus à mes yeux des candidats de camps opposés, mais des représentants du peuple, élus par et pour le peuple. Il en est ainsi parce que d’Est en Ouest, du Nord au Sud, chaque voix citoyenne compte, avec les mêmes droits et la même dignité », a-t-il relevé.

« Au demeurant, au-delà de nos convictions et nos choix individuels, nous sommes un même peuple, nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille », a assené le président Sall. « Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l’occasion de l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale », mardi et mercredi derniers.

« Le spectacle désolant auquel certains se sont livrés dans l’enceinte de la Représentation nationale, en détruisant du matériel et en violant la sacralité des lieux foulant ainsi aux pieds des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale est d’une extrême gravité », insiste Macky Sall.Selon lui, cette situation est « indigne d’une démocratie majeure et indigne de la confiance du peuple », et ce « n’est certainement pas ce que les citoyens, qui ont voté dans le calme et la transparence, attendent de leurs représentants ».