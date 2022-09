Le président et Fondateur de AfrikaJom Centre et des artistes africains comme DJ Awadi, avaient prévu d’organiser ce samedi 17 septembre 2022 un concert contre les 3e mandat en Afrique. Une manifestation interdite le Commissaire de police, chargé du Commissariat du Point E pour motif de « troubles à l’ordre public ». L’artiste sénégalais, DJ Awadi a dit toute sa déception quant à cette décision des autorités sénégalaises.

« Suis vraiment désarçonné et j’ai honte. Parce que dans un pays comme le Sénégal, qui est une vitrine de la démocratie en Afrique, l’on interdit un concert qui devait se tenir dans un hôtel sécurisé et qui ne devait même pas rassembler 300 personnes. Et l’on nous dit que c’est pour éviter des troubles à l’ordre public. Je ne sais comment on pourrait troubler l’ordre public. À cet instant, tous nos collègues artistes sont venus de partout en Afrique et nous savons pas quoi faire. C’est une honte », a déclaré l’ancien membre du groupe PBS.

Concernant les intentions prêtées à Macky Sall de se représenter en 2024 pour un 3e mandat, DJ Awadi d’affirmer: « Je ne l’ai jamais entendu dire qu’il va faire un 3e mandat. Mais ce que je sais c’est qu’on doit aider le Président Macky Sall à respecter la Constitution. C’est lui-même qui a demandé aux Sénégalais d’ajouter cette disposition qui dit: nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Donc qu’il le veuille ou pas, nous devons m’aider à respecter ça. Et puis Macky Sall était là quand Mamadou Diop (étudiant tué en 2012 lors d’une manifestation contre la candidature de Wade à la Présidentielle) perdait la vie à l’Obélisque à cause de cette question. Il a été là quand tous ces jeunes mouraient à cause de ça ».