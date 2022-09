Les attaques, via les réseaux sociaux, de Madiambal Diagne contre le député Alphonse Mané Sambou, ne resteront pas sans suite, malgré les nombreux messages de regrets publiés par la suite par le patron du groupe Avenir Communication. L’avocat du député, Me Patrick Kabou a annoncé une plainte dans les prochaines heures contre tous ceux qui se sont attaqués à ses origines ethniques.

Comme annoncé par notre client, l’honorable député, docteur Alphonse Mané Sambou,sur sa page facebook, une plainte sera déposée dans les plus brefs délais contre des individus identifiés qui assimilent sa personne à des responsables et membres du MFDC. La stigmatisation et l’utilisation de l’ethnie sont des actes et faits intolérables dans une démocratie. Les dénoncer est un devoir pour tous« , a écrit Me Kabou sur son compte Twitter.

Comme annoncé par notre client, l’honorable député, docteur Alphonse Mané Sambou,sur sa page facebook, une plainte sera déposée dans les plus brefs délais contre des individus identifiés qui assimilent sa personne à des responsables et membres du MFDC. — Patrick KABOU (@patrick_kabou) September 16, 2022

Madiambal Diagne a supprimé les publications qu’il avait faites pour s’attaquer au député Sambou Mané dont celui-ci que nous avons gardé en capture

Il avait ensuite pris les devant mardi en révélant avoir discuté au téléphone avec le député Sambou pour s’expliquer.

J'ai parlé avec l'honorable député Alphonse Mane Sambou qui m'a expliqué le sens du port de cette tenue traditionnelle. Il m'en fera cadeau et je la porterai avec plaisir. Seulement, il craint qu'elle m'ira mieux, vue ma prestance ! Nous avons bien rigolé. pic.twitter.com/kndjX0A9eU — Diagne Madiambal (@MadiambalD) September 15, 2022

Mais sa stratégie n’a apparemment pas payé puisque le député de Yewwi Askan Wi attaqué a décidé de porter ça devant les tribunaux pour obtenir justice. Le Dr Alphonse Mané Sambou a fait un texte sur sa page Facebook pour expliquer pourquoi des individus comme Madiambal Diagne doivent être arrêtés.

« Les propos de monsieur Madiambal Diagne sont au moins constitutifs des délits: d’atteinte à l’image, à la respectabilité et à l’honorabilité d’un élu; de fausse nouvelle; de stigmatisation; de trouble à l’ordre public. Le Sénégal est un et restera indivisible, n’en déplaise aux tenants actuels du pouvoir et leur stratégie du chaos, dernier ressort pour conserver le pouvoir par la terreur », a-t-il écrit.

