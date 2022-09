Le président de la République va s’adresser ce vendredi à 20 heures à la Nation à travers un message diffusé sur la RTS. Ce sera certainement l’occasion pour lui d’annoncer la formation du nouveau Gouvernement et peut-être le nom du nouveau Premier ministre.

Dans leur édition du jour, nos confrères du journal Le Quotidien, informent que les Sénégalais auront le nom et le visage du nouveau Premier ministre ce samedi 17 septembre 2022. Le canard d’ajouter que le Président Macky Sall a décidé de mettre fin au suspense ce début de week-end, avant de s’envoler pour New-York le dimanche suivant, pour prendre part à l’Assemblée générale des Nations unies. Le président de la République Macky Sall aurait déjà commencé à préparer ses plus proches collaborateurs.

C’est ainsi qu’avant-hier, mercredi, le leader de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) a reçu les membres de la Conférence des leaders de ladite coalition, avec à leur tête, le président de l’Assemblée nationale sortante, Moustapha Niasse, pour des échanges. Cet exercice sera suivi de la réception des membres du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’Alliance pour la République, son parti, ce vendredi à 16 heures, raconte le journal dans son édition d’aujourd’hui.



Nos confrères ajoutent également que les échanges de la rencontre de cet après-midi vont porter sur la situation du pays et le besoin de remobiliser les troupes et de se serrer les coudes. La solidarité et la nécessité de soutenir le nouveau gouvernement et son chef sont les maîtres-mots du discours du chef de l’Etat. Les échéances électorales majeures qu’ont été les élections municipales et territoriales, ainsi que les Législatives, sont passées respectivement en avril et en juillet derniers. Leurs résultats ont été des indications qu’il fallait bien analyser, en vue de se préparer aux défis qui attendent le gouvernement et le pays.

La fronde de l’ancien Premier ministre, Aminata Touré vis-à-vis de ses camarades de parti et de leur chef, le président Sall, ne manquera pas de planer sur ladite rencontre.

Le Quotidien affirme que le Président Macky Sall a adopté une méthode pédagogique « pour préparer ses troupes à une décision dont il imagine, sans doute, que certains accepteront difficilement »