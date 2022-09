Madiambal Diagne dans de sales draps

Le député Dr Alphonse Mané Sambou à travers un communiqué de presse rendu public ce vendredi 16 septembre dénonce « les manipulations ethniques à des fins politiques », notées sous le régime de Macky Sall. Membre de Pastef, M. Sambou déclare que ces manipulations sont dangereuses pour « notre pays multi-ethnique, multi-religieux et multi-confrérique.

« Monsieur Madiambal Diagne, m’a traité de membre du MFDC pour avoir tout naturellement porté un bonnet traditionnel afin de m’identifier à ma culture Kassa du département d’Oussouye. Bien au delà de ma personne, il a insulté toute une communauté, une ethnie mais aussi une coalition et tout un parti politique en laissant entendre qu’il a investi et fait élire des rebelles à l’Assemblée Nationale », fustige le député de Pastef.

Après cet incident, ce dernier a été joint par Madiambal Diagne au téléphone pour présenter ses excuses. « Cette vicieuse et indigne opération de rattrapage, ne freine en rien la démarche entamée contre les responsables de ces agissements.

«Ces images et propos sont d’une immense gravité car portant atteinte à la cohésion nationale et insultant, une énième fois, une communauté pour laquelle le sieur Madiambal Diagne semble nourrir une aversion et une haine destructrice », sanctionne le document.

Ainsi, qualifiant les propos de Madiambal Diagne comme des délits « d’atteinte à l’image, à la respectabilité et à l’honorabilité d’un élu, de fausse nouvelle, de stigmatisation et de trouble à l’ordre public, M. Sambou assure que l’affaire sera portée devant les juridictions compétentes, espérant qu’elles joueront leur rôle de sentinelle de la stabilité nationale.