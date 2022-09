Le défenseur central de Nottingham Forest (Premier League), Moussa Niakhaté, a exprimé une joie immense sur les réseaux sociaux ce vendredi après sa convocation en équipe nationale du Sénégal. Le natif de Roubaix, qui a été convoqué à plusieurs reprises en équipe de France espoirs, a finalement fait le choix de jouer avec son pays d’origine, le Sénégal. Il affirme sur Twitter que c’est le plus beau jour de sa vie.

« Aujourd’hui est un très grand jour, pour moi et pour toute ma famille. Cette première convocation en équipe Nationale du Sénégal signifie tellement de choses… Des choses bien au delà du football. Mes proches connaissent mon vécu et tout mon parcours dans ma vie pour en arriver là aujourd’hui. Heureux que mes efforts, mon travail et ma patience aient porté leurs fruits », a-t-il twitté.

Avant d’ajouter: « Ce jour spécial est le plus beau jour de toute ma carrière. Revêtir ce maillot sera le plus bel honneur de ma vie. Merci à mes proches qui m’a toujours dans mes objectifs et celui-ci en particulier. Une grosse pensée également à toute ma grande famille au Sénégal et en France. Forcément une grosse pensée à mon père (la promesse a été tenue)❤️ Al Hamdoulilah ».

pour en arriver là aujourd’hui.

Heureux que mes efforts, mon travail et ma patience aient porté leurs fruits.

Ce jour spécial est le plus beau jour de toute ma carrière.

Revêtir ce maillot sera le plus bel honneur de ma vie.

Merci à mes proches qui m’a toujours #2/3 — Moussa Niakhaté (@moussa_nkt) September 16, 2022

Niakhaté a fait ses débuts professionnels avec le Valencienne FC (Ligue 2 France) le 20 octobre 2014, lors de la réception de Dijon. Le 1er juillet 2015, il signe son premier contrat professionnel en faveur du Valenciennes FC, pour une durée de trois ans.

Le 22 juin 2017, il rejoint le FC Metz pour quatre saisons. Très rapidement, il s’affirme comme grand espoir du football français et est appelé à plusieurs reprises en équipe de France espoirs par Sylvain Ripoll. Au FC Metz, il devient titulaire indiscutable et pilier de la défense centrale lorraine. Au terme de la saison 2017-2018, il jouera 35 matches et délivrera une passe décisive lors de Montpellier-Metz (0-3) en décembre 2017. Sa saison lui permet de signer à Mayence le 7 juillet 20185 pour un montant de 10 millions d’euros (plus bonus). Avant d’être recruté par les promus de Premier League Nottingham Forest, lors du mercato estival 2022.