Le président de la République, Macky Sall, va s’adresser aux Sénégalais ce vendredi à 20 heures, sur la chaîne nationale, RTS. Alors que tous les yeux sont tournés depuis plusieurs jours vers l’avenue Léopold Sédar Senghor pour scruter les moindres mouvement quant à la nomination d’un nouveau Gouvernement, la scène politique sénégalaise s’emballe de jour en jour. Après l’épisode de l’élection chaotique du président de l’Assemblée nationale, lundi dernier, sous la haute surveillance d’un important contingent de la gendarmerie qui avait envahi l’Hémicycle, on a eu droit à des sorties intempestives de la tête de liste nationale de la coalition au pouvoir, Mimi Touré, dans les médias nationaux et internationaux pour montrer son désaccord avec le Président Macky Sall et surtout tirer sur la Première Dame, Marème Faye Sall, ses frères et son clan.

L’ancien Premier ministre ne s’arrête pas là. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l’Etat, Macky Sall, Aminata Touré informe qu’elle est la cible d’un projet d’assassinat de la part de l’entourage du couple présidentiel. « Selon des sources très crédibles des éléments proches de votre entourage et de celui de la Première Dame envisageraient des actes de neutralisation physique afin que le suppléant en droit de siéger puisse me remplacer définitivement à l’Assemblée Nationale. Un Comté en charge des invectives de l’Alliance pour la République est déjà mis en place et s’est mis au travail dès le jour où j’ai exprimé mon désaccord quant à la préférence familiale que vous avez mis en avant pour le choix pour le Président de l’Assemblée Nationale », a-t-elle écrit sur la missive qui a fini de faire le tour du monde.

Renoncer au 3e mandat ?

Bien que n’ayant jamais déclaré qu’il allait se représenter en 2024 pour briguer une troisième fois les suffrages des Sénégalais, Macky Sall a tout fait pour laisser le doute planer sur ses réelles intentions. Ses plus proches collaborateurs dont, l’ancien ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, sont revenus sur leurs déclarations qui invalidaient une 3e candidature de Macky Sall en 2024. Sa dernière sortie sur le sujet fait état d’un Ni oui ni non. Alors qu’il avait en 2019, à la veille de l’élection présidentielle, clairement affirmé qu’il ne pouvait en aucune manière se représenter en 2024, puisque c’est lui-même qui a verrouillé la Constitution, en son Article 27: « Nul ne peut faire plus deux mandats consécutifs ».

Dans un entretien avec France24 et RFI, Macky Sall avait promis de se prononcer sur la question après les élections législatives du 31 juillet. C’est peut-être le moment pour lui d’édifier les Sénégalais sur ses véritables intentions. Beaucoup d’observateurs pensent qu’il va annoncer ce vendredi qu’il ne va pas se représenter en 2024. D’ailleurs, Mme Aminata Touré a révélé dans une interview avec L’Observateur, que le chef de l’Etat allait faire une déclaration pour dire clairement qu’il ne va pas se représenter.

Le nom du PM ?

Les Sénégalais s’attendent également à connaître dès ce soir le nom de leur nouveau Premier ministre. Le président de la République avait promis d’en nommer un après les élections Locales du 23 janvier 2022. Il ne l’avait pas fait. Il avait une nouvelle fois promis de le faire après les élections législatives du 31 juillet dernier. Les Sénégalais attendent toujours. Mais il semble que l’heure est proche. D’aucuns avancent que le chef de l’Etat va nommer un nouveau Gouvernement ce samedi. Ce vendredi à 20 heures, en direct sur la RTS, Macky Sall va peut-être mettre un terme à tout suspense. Tic… Tac…